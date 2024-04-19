شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالسياحة والفنادق يشارك بفعاليات المؤتمر الدولى للطهاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح محسن آش الله رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق، والذى ينظمه الاتحاد الدولى للطهاة التابع للأمم المتحدة، وذلك بمشاركة وفد من وزارة السياحة وبعض المنشآت الفندقية، وبمشاركة آكثر من 80 دولة من خبراء الأغذية والطهاة وذلك بحضور رؤساء جمعيات عالم الطهاة من ألمانيا والعراق والأردن والسعودية والجزائر والمغرب.

من جانبه، أكد محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق عضو مجلس إدارة اتحاد العمال، أن جميع الطهاة بالمنشآت الفندقية هم أعضاء في عضوية النقابة العامة، لافتا إلى أن المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي يهدف للاستفادة من الخبرات العالمية وسيتم تكريم أصحاب المبادرات الخلاقه علي المستويين العربي والدولي وإعلان قوائم المتميزين في لوحه الشرف بالنقابة العامة.

وينظم الاتحاد العربي والدولي للطهاة التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق مؤتمر ومعرض المنظمة الدولية للطهاة، بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة 18 إلي 20 أبريل الحالى.