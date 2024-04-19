شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 42 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية على غزة.. وعدد الشهداء يرتفع لـ34012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 42 شهيدا و63 مصابا.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأكدت في بيان اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و12 شهيدا و 76 ألفا و833 إصابة منذ بدء العداون في السابع من أكتوبر الماضي.