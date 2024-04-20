"مش محتاج تروح المرور".. فحص وتجديد سيارتك من مكانك (الخطوات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أتاحت وزارة الداخلية خدمات جديدة، تُمكن المواطن من استخراج رخصة القيادة أو تراخيص السيارة أونلاين، ومن ضمن هذه الخدمات "التراخيص تحت البيت"، حيث أطلقت الوزارة الخدمة الجديدة، الهدف منها تقديم الخدمات في سهولة ويسر للراغبين في إنهاء إجراءات التجديد والترخيص دون التوجه إلى وحدات المرور.

وتقوم إدارات المرور بإجراءات التراخيص والفحص الفني للسيارات من خلال تشغيل مراكز تكنولوجيا متنقلة للخدمات المرورية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان ومطروح؛ لتقديم الخدمات المرورية لمالكي السيارات حتى 2000 سى سى.

وبالنسبة لاستخراج رخصة السيارة وتجديد رخصة السيارة وتجديد رخصة القيادة وتركيب الملصق المروري الإلكتروني والفحص الفني الآلي للسيارة يتم بالمراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمات المرور والتي يمكن أن تطلبها من خلال الرقم 15558 أو من على موقع وزارة الداخلية على الانترنت لتصل إليك في محل إقامة مالك السيارة والمنشآت الصناعية والتعليمية.

كما تم استحداث خط ساخن برقم 15558 لطلب الخدمة، بالإضافة لاتخاذ إجراءات تجهيز تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، يمكن من خلالهما طلب الخدمة وانتقال السيارات إلى الأفراد بأماكن إقامتهم والمنشآت الصناعية والمنشآت التعليمية.

وعن أما أماكن ارتكاز السيارات فحددت وزارة الداخلية في القاهرة 3 أماكن وهي، أرض المعارض بمدينة نصر، وميدان سيمون بوليفار جاردن سيتي، وميدان التحرير وسط البلد.

سيارات أكثر من 2000 سي سي

أما السيارات ذات السعة اللترية أكثر من 2000 سي سي تقوم باستخراج وتجديد رخص التسيير والقيادة من وحدات المرور التابعة لها، وكذلك الحال بالنسبة لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة يتم استخراجها من وحدة المرور التابع لها محل إقامة طالب الرخصة حيث إن استخراج رخصة القيادة لأول مرة يتطلب اجتياز اختبار القيادة والذى يتم بوحدة المرور.

* خطوات تجديد رخصة السيارة

الخطوة الأولى: سجل الدخول إلى حسابك أو قم بإنشاء حساب جديد على بوابة مصر الرقمية.

الخطوة الثانية: اختار "خدمات المرور" ثم اختار "مركباتي".

الخطوة الثالثة: ادخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة وأرقام شاسيه السيارة.

الخطوة الرابعة: اختر "استعلام" سوف ستظهر لك بيانات السيارة، بما في ذلك تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة.

الخطوة الخامسة: الضغط على كلمة "تجديد".

الخطوة السادسة: ادخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك اسمك ورقم هاتفك وعنوانك.

الخطوة السابعة: ادخل بيانات التأمين، بما في ذلك رقم وثيقة التأمين وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

الخطوة الثامنة: ادخل بيانات الفحص الفني، بما في ذلك رقم شهادة الفحص الفني وتاريخ انتهاء صلاحيته، ثم ادفع الرسوم عبر الإنترنت، وانتظر تأكيدًا من إدارة المرور.

الخطوة التاسعة: ستتلقى رسالة نصية قصيرة برمز التفعيل. أدخل هذا الرمز في بوابة مصر الرقمية لإكمال عملية التجديد.

الخطوة الأخيرة: استلام الرخصة الجديدة بعد 10 أيام عمل.

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