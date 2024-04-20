حج 2024 .. "السياحة": إيقاف تأشيرة الزيارة بجميع المطارات الرسمية قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن تأشيرة الزيارة مخالفة ولا يمكن استخدامها لأداء مناسك الحج.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن مطار الطائف الدولي قرر منع قبول استقبال حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها سواء "عائلية - شخصية - تجارية"، اعتبارًا من 10 ذو القعدة 1445 هجريا "الموافق 18 مايو 2024"، وحتى 10 ذو الحجة 1445 هجريا " الموافق 16 يونيو 2024".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن جميع المطارات الرسمية سُتعلن تباعًا إيقاف استقبال تأشيرة الزيارة للسفر لأداء مناسك الحج.

وأشار إلى أن الكيانات الوهمية أو الموازية تُعلن عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن تأشيرة الزيارة، مضيفًا :"ليس لها علاقة بالواقع".

وتابع "وحيد"، أن ذلك يضر الحج التنظيمي بشكل كامل، مشددًا على تشديد الرقابات على جميع الكيانات غير المرخصة؛ منعًا لتعرض المواطنين للنصب.

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