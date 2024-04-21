شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ34097 شهيدا و76980 مصابا منذ 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34097 شهيدا و76980 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت "الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 48 شهيدا و79 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.