شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة اعتبارا من الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اعتبارا من الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء بداية من بعد غد الثلاثاء لتصبح الأجواء شديدة الحرارة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تحتفل جمهورية مصر العربية هذا الأسبوع بالذكرى 42 لتحرير سيناء والذى يوافق 25 أبريل من كل عام؛ وفي ذلك الإطار نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديوهات حول تحرير سيناء. وزارة التعليم: امتحانات الثانوية ستكون متزنة وتراعى المستويات المعرفية أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون متزنة من حيث مستوى الأسئلة وصعوبة محتواها، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون أيضا واضحة وخالية من الأخطاء أو التعقيدات وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ونواتج التعلم المختلفة، مؤكدة أن الطالب يجب عليه أن يذاكر بشكل يحقق نواتج التعلم حتى يستطيع التعامل مع الأسئلة، موضحة أن الإجابة عن أسئلة امتحان الثانوية العامة تتطلب الفهم والتركيز وتحقيق جميع نواتج التعلم المطلوبة فى كل درس. قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر أمام البنك الدولى، اليوم الأحد، أن ‎الدولة المصرية تعمل على عدة محاور رئيسية للتعاون مع المؤسسات المالية الدولية تقوم على تفعيل مفهوم ملكية الدولة أى عن طريق أجندة وبرنامج وطنى مصرى خالص تسانده المؤسسات المالية الدولية ودور وزارة التعاون الدولى هو تحقيق التكامل وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية. ”الخليج 365” يكشف من واشنطن محاور التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية تبدأ الشعبة العامة للمخابز بالتعاون المخابز السياحية اليوم الأحد، تطبيق تخفيض أسعار الخبز السياحى بعد تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%، حيث تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار الخبز " الحر " والفينو لصالح المستهلك. اليوم تطبيق قرار تخفيض أسعار الخبز السياحى والفينو أعلن الدفاع المدني في غزة عن انتشال جثامين 50 فلسطينيا من مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". انتشال جثامين 50 فلسطينيا من مقبرة جماعية بمجمع ناصر بخان يونس جنوب غزة وزارة التعليم: امتحانات الثانوية ستكون متزنة وتراعى المستويات المعرفية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اعتبارا من الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء بداية من بعد غد الثلاثاء لتصبح الأجواء شديدة الحرارة.

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن النماذج ما زالت تؤكد الحالة المرتقبة من الارتفاعات القياسية في الحرارة بداية من الثلاثاء وتستمر الأربعاء والخميس، بالتزامن مع سيطرة كتلة باردة تبدأ من الشمال الغربي الأربعاء لتنشأ منطقة تناطح منخفض سطحي بارد مع جبهة جنوبية حارة يعمل على توسيع نطاق الحرارة وزيادة حدتها على الدلتا وباقي الجمهورية لتتعدى حاجز 40 – 42 ° م عدا الشمال الغربي.

ننشر أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد والتي تسجل مستويات 3260 جنيها للجرام من عيار 21 وقت صياغة هذه السطور بعد تسجيل مستويات 3250 جنيها ختام تعاملات أمس مع استمرار تذبذب حركة الذهب في مصر.أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3726 جنيها. عيار 21 يسجل 3260 جنيها. عيار 18 يسجل 2794 جنيها. عيار 14 يسجل 2173 جنيها. الجنيه الذهب 26080 جنيها.

25 أبريل.. مصر تحتفل بذكرى تحرير سيناءالأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة: تتجاوز 40 درجة يومى الأربعاء والخميسمركز المناخ: ارتفاع بالحرارة من الثلاثاء حتى الخميس والعظمى تصل 42 درجةأسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 21 أبريل 2024.. عيار 21 يسجل 3260 جنيها

يستضيف الزمالك نظيره دريمز الغانى، فى السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الفوز من أجل وضع قدم فى نهائي البطولة، قبل مباراة العودة المقرر لها على ملعب "بابا يارا" بعد أسبوع وتحديدًا في (28 أبريل) فى السادسة مساءً أيضاً.

الزمالك فى مواجهة صعبة أمام دريمز الغانى بنصف نهائي الكونفدرالية الليلة