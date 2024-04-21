شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع جهود تفعيل التعاون بين مصر وجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تفعيل التعاون بين مصر وجنوب السودان، بحضور كل من سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور هانى عاطف سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفير حسام عيسى، مُساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص مصر على دعم التعاون مع جنوب السودان عبر تنفيذ مشروعات التعاون المشترك، بجانب الحرص على دعم جهود الشركات المصرية للبدء فى تنفيذ مشروعات مشتركة بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، اهتمام مصر بدعم العلاقات التاريخية الوثيقة مع الأشقاء فى جنوب السودان، مضيفًا أن الحكومة المصرية، ممثلة فى العديد من الجهات والوزارات، تنفذ بالفعل مشروعات تنموية فى جنوب السودان، فضلًا عن المنح والمساعدات التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لجنوب السودان.

وأكد وزير الخارجية، المضى قدمًا فى تنفيذ المشروعات التى يجرى إنشاؤها حاليًا، وكذلك مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مختلف المجالات التى يجرى الاستعداد للتوقيع عليها فى أقرب وقت، كما سيجرى خلال الفترة القريبة المُقبلة افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى، مثل فرع جامعة الإسكندرية فى مدينة "تونج"، والمدرسة الفنية فى مدينة "ورور"، بالإضافة إلى محطة الكهرباء الكبرى فى مدينة "رومبيك".

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور/ هانى عاطف سويلم، وزير الموارد المائية والري، نتائج الزيارات الوزارية وجهود التعاون بين البلدين، ومسار التعاون القائم مع دولة جنوب السودان الشقيقة فى مجال المياه، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وعدد 2 مرسى نهرى لخدمة الملاحة النهرية، إلى جانب إنشاء معمل مركزى لتحليل نوعية المياه بمدينة جوبا، وتأهيل 3 محطات مياه فى مدينة "جوبا"، ومدينة "ملكال"، ومدينة "واو".

وأضاف الدكتور/ هانى عاطف سويلم، أنه فى مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد انتهت الوزارة من إنشاء محطتى مياه شرب لخدمة المواطنين فى مدينة "منجلا" ومدينة "نيمولي"، بالإضافة إلى 3 محطات لمياه الشرب الجوفية تم تدشينها فى يناير 2024، بحضور السيد نائب رئيس الجمهورية فى جنوب السودان، فضلاً عن تنفيذ مشروع تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال بطول 11.8 كم.

ونّوه وزير الموارد المائية والري، إلى أن المشروعات الجارى تنفيذها ستسهم فى توفير فرص عمل وتطوير أحوال الصيد، وإنشاء مزارع سمكية، بالإضافة إلى حماية القرى والأراضى الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.