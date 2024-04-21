شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التموين بالجيزة: سعر زيت الطعام انخفض لأكثر من 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، انخفاض أسعار كثير من السلع، منها زيت الطعام الذي انخفض سعره لأكثر من 30%، مشيرة إلى أن عبوة زيت الطعام الخليط زنة لتر انخفض سعرها من 110 جنيهات إلى 65 جنيهًا، مطالبة أصحاب المطاعم بخفض أسعار الساندوتشات بعد انخفاض سعر عبوة الزيت.

جاءت تصريحات هالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، صباح اليوم الأحد، خلال جولتها التفقدية بعدد من المخابز السياحية والمجمعات الاستهلاكية، لمتابعة التزام أصحاب المخابز بأسعار الخبز المحددة، وتوافر مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية بكميات وفيرة والأسعار المحددة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقالت وكيل وزارة التموين بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مختلف أنواع السلع انخفض سعرها بنسبة تتراوح ما بين 25% و35%، لافتة إلى أن عبوة زيت دوار الشمس انخفض سعرها من 96 جنيهًا إلى 62.5 جنيه، وانخفض سعر عبوة زيت الذرة من 125 جنيهًا إلى 100 جنيه، وكيس المكرونة من 14 و16 جنيهًا إلى 9.5 جنيه، وكيس الأرز نسبة كسر 3% متوفر بسعر 32 جنيهًا للكيلو، مؤكدة توافر كافة أنواع السلع بكميات وفيرة.

وأكدت هالة غريب، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة ضخ السلغ الغذائية بالمنافذ، وأيضًا التواصل مع المواطنين بشكل مباشر خلال الحملات الرقابية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر بسعر الرغيف وزن 80 جراما بـ150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشا ووزن 25 جرام 50 قرشا، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو بـ 150 قرش ووزن 50 جرام و100 قرشا وزن 35 جرام.

وألزم القرار المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والاوزان والحد الاقصى للسعر المقرر لكل وزن وكل مخالفة لاسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته وكل مخالفة باوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.