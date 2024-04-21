شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحافظ مريض الكلى على صحته خلال فترة الحج ؟ وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات محافظة مريض الكلى على صحتة والتى تضمنت اتباع سلسلة من التعليمات فى حالة السماح له بالسفر لأداء مناسك الحج وذلك بعد استشارة الطبيب يجب اتباع النصائح الآتية.

1. حمل الأدوية الموصوفة بكميات كافية وحفظها في مكان مناسب يسهل الوصول إليه

2. مراجعة أقرب بعثة طبية عند حدوث أي

اضطرابات بالجسم، مثل النزلات المعوية أو عدوى المسالك البولية

3. تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة

لفترات طويلة منعًا لفقدان السوائل والأملاح من الجسم

4. عدم الإكثار من تناول البروتينات واللحوم حتى لا تؤثر في وظيفة الكليتين