سمير فرج يكشف تفاصيل إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لوحدات المدفعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، على إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المنطقة المركزية العسكرية، اليوم الأحد، بحضور وزير الدفاع وقائد الأركان.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن قوة النيران في الجيش تتمثل في المدفعية والمدفعية الصاروخية والقوات الجوية، لكي تُعاون القوات المقاتلة خلال الهجوم بقوة النيران.

وعلق فرج على اصطفاف قوات المدفعية اليوم بأنها مدفعية المنطقة المركزية، منوها أن لكل منطقة مركزية قوة مدفعية مسلحة.

وأضاف فرج، أنه يتم الاصطفاف العسكري منذ شهرين على الأقل، وهذا دليل على جاهزية القوات لأداء المهام، معلقا: يعد الاصطفاف للقوات العسكرية جاهزية القوات التامة، مشددا على أن مصر ليست تحت رحمة أي مصنِّع للأسلحة الآن، وفقا لمبدأ تنوع المصادر في التسليح، بالتزامن مع تطوير التصنيع المحلي للأسلحة.

وتابع فرج، قائلا: إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المنطقة المركزية العسكرية يعد رسالة لطمأنة المواطنين، بأن الدولة مؤمنة بالكامل رغم الخطر الذي يحيط بالدولة من الـ4 اتجاهات، مشيدا بمدفعية الرئاسة العامة خلال اصطفاف اليوم بحضور وزير الدفاع وقائد الأركان.