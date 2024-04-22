شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:
- الطماطم8.5 جنيه
- البصل بـ15 جنيها.
- البطاطس بـ 16جنيها.
- الجزر بـ 10 جنيهات .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 10 جنيهات .
الباذنجان الأبيض بـ 22 جنيها.
- الكوسة بـ 12 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ13.5جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها
الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .
- الليمون بـ 30 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 28 جنيها.
- جوافة بـ 27 جنيها.
- البسلة 27 جنيها.
- الموز البلدي بـ 19 جنيها
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