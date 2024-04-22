شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم8.5 جنيه

‏- البصل بـ15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 16جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 22 جنيها.

- الكوسة بـ 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ13.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 30 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 28 جنيها.

- جوافة بـ 27 جنيها.

- البسلة 27 جنيها.

- الموز البلدي بـ 19 جنيها