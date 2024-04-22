شكرا لقرائتكم خبر عن القانون ينظم تطبيق التوقيت الصيفى 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مصر لبدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024 ، تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي والذي ينص على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

وتطبيقًا لنص القانون الصادر في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار ستين دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل (00:01) من يوم الجمعة الموافق 26/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الساعة (23:59).