شكرا لقرائتكم خبر عن قرابة 670 سؤالا لتقييم طلاب الثانوية العامة.. اعرف عدد الأسئلة بكل مادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسحب أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من بنك الأسئلة بنفس مواصفات امتحانات العام الماضى، حيث تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة أجزاء مقالية تمثل 15% و85% اختيار من متعدد، التقرير التالى يرصد إجمالي عدد الأسئلة في كل المواد لجميع الطلاب بالشعبة الأدبية علمى علوم ورياضة، حيث بلغ عدد الأسئلة 671 موزعة على المواد التالية:

ـ مادة التاريخ يتضمن الامتحان 46 سؤالا.

ـ مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية 46 سؤالا.

ـ مادة علم النفس والاجتماع 46 سؤالا.

ـ مادة الفلسفة والمنطق 46 سؤالا.

ـ اللغة الأجنبية الثانية 31 سؤالا.

ـ مادة اللغة العربية 55 سؤالا.

ـ مادة الأجنبية الأولى 37 سؤالا.

ـ مادة الفيزياء 46 سؤالا

ـ مادة الأحياء 46 سؤالا.

ـ مادة الكيمياء 46 سؤالا.

ـ مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 46 سؤالا.

ـ مادة الرياضيات البحتة 40 سؤالا في الفرعين الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل.

ـ مادة الرياضيات التطبيقية 40 سؤالا وتتضمن الاستاتيكا والديناميكا.

ـ مادة التربية الدينية يتضمن 25 سؤالا.

ـ مادة التربية الوطنية 25 سؤالا.

ـ مادة الأحصاء 25 سؤالا.

ـ مادة الاقتصاد 25 سؤالا.