شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: العظمى بالقاهرة 33 درجة وأجواء شديدة الحرارة بجنوب الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد بداية من اليوم ارتفاعات تدريجية في قيم الحرارة، وسترتفع قيمة الحرارة العظمى عن الأمس بـ3 إلى 4 درجات بسبب التأثر بامتداد لكتل هوائية صحراوية، كما أن المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم الحرارة.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف: "الأجواء ستكون حارة نهارا، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 33 درجة مئوية، وفي فترة الظهيرة، ستكون الأجواء ربيعية حارة في معظم الأنحاء مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية".

وتابعت، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية بجنوب الصعيد في فترة النهار، وخلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس سنبدأ تدريجيا نشعر بتحسن في فترة الحرارة وتبدأ البرودة في الاختفاء والأجواء في فترة الليل ستكون معتدلة في معظم محافظات الجمهورية، كما سيشهد اليوم نشاطا في بعض الأماكن مثير لبعض الرمال والأتربة أقصى غرب البلاد.