شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يوم الأربعاء المقبل، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء 23 أبريل إلى الخميس 25 أبريل ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء



ويشهد اليوم الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء ، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

ومتوقع اليوم نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.