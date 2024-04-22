شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للزحمة.. اللمسات الأخيرة قبل افتتاح محطة مترو جامعة القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا من محطة مترو جامعة القاهرة، وهى ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C» والذى يمتد بطول7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان، وسيتم عبر المحطة تبادل الخدمة بين الخطين الثاني والثالث للمترو.

وتنتهى هذه المرحلة بمحطة مترو جامعة القاهرة، وهى محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو، وتخفف الضغط على محطة العتبة، لخدمة تبادل الحركة بين الخطين الثانى والثالث للمترو، كما تخدم بشكل أكبر طلبة الجامعة والمنطقة المحيطة.



و يستقل الركاب المترو قريبا من 5 محطات جديدة في محافظة الجيزة ضمن الخط الثالث للمترو من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة ، وهى 3 محطات نفقية " التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول" ومحطة علوية "جامعة القاهرة" ومحطة سطحية "بولاق الدكرور"، ويمتد هذا الجزء من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم.