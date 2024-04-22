شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حماية المستهلك يتابع الأسواق فى بورسعيد وأسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك والوفد المرافق له، صباح اليوم، إلى ديوان عام محافظة بورسعيد، وكان فى استقباله اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد، فى إطار زياراته الميدانية بالمحافظات لمتابعة الأسواق وأسعار السلع وجهود الحملات الرقابية خلال الفترة الحالية ومتابعة إستمرار إتاحة السلع للمواطنين خاصة بعد التخفيضات السعرية الأخيرة .

وفى البداية أعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مُثمناً الدور الهام والعظيم الذى يقوم به الجهاز فى الفترة الاخيرة وجهوده الدائمة فى الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق ودور الجهاز فى متابعة انخفاضات اسعار السلع بالأسواق بعد القرارات التى اتخذتها الدولة مؤخرا فى استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته وكذا الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية.



ووجه محافظ بورسعيد الشكر للقيادة السياسية بشأن القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا، والتى تسهم فى ضبط الآسعار و مراقبة الأسواق و منع الغلاء و التصدى لجشع التجار، مؤكدا أن هناك جهود مكثفة من أجهزة التموين بمحافظة بورسعيد لمتابعة قرار تخفيض الأسعار الخاصة بالخبز و متابعة مدى الالتزام بها ميدانيا .

كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته لمحافظة بورسعيد، و جهوده الملموسة لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن متابعة و ضبط الأسعار فى الأسواق المصرية.



مشيرا فى هذا السياق، أن محافظة بورسعيد هى مركز كبير ومحورى للتجارة حيث بها العديد من الأسواق والمراكز التجارية وهو ما يتطلب تواجد الجهاز فى الشارع البورسعيدى وأن المحافظة دائما تمُد يد العون للجهاز بالمحافظة لإستمرار آداء دوره بالشكل المطلوب ومستعدون لتوفير مقارات أخرى بالمحافظة للجهاز حتى يتكمن من إحكام الرقابة على الأسواق بمختلف أحياءالمحافظة.

وفى هذا الإطار، أشار السجينى إلى أن بورسعيد لها أهمية ومكانة كبيرة جغرافيا واقتصادياً، وما شهدته المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة فى كافة القطاعات، من خلال إطلاق المشروعات الصحية والرقمية والاقتصادية العملاقة، وكذلك مشروعات تطوير الطرق والكباري، فضلًا عن تطوير منطقة شرق بورسعيد والمنطقة اللوجستية، علاوة على ما تُمثله المحافظة من مركز كبير لحركة التجارة العالمية والداخلية .



لذا نسعى دائما إلى تواجد جهاز حماية المستهلك فى المحافظة والإنتشار فى الأسواق من خلال الفرع الإقليمى للجهاز ببورسعيد ومأمورى الضبط القضائى .

وأشاد السجينى بمنظومة الأسواق الحضارية التى جرت ببورسعيد مؤخرا، كما أشاد بجهود محافظ بورسعيد و الأجهزة التنفيذية فى الارتقاء بكافة القطاعات التى تمس المواطن، لافتا أن الغرض من الزيارة التعاون والتنسيق مع المحافظ فى بعض الموضوعات التى تهم المواطن

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

وفى ختام اللقاء، أعرب السجينى عن سعادته وتقديره لمخافظ محافظ بورسعيد على الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك فى المحافظة، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون فى الفترة المقبلة للإرتقاء بالمنظومة وتنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق، من أجل خدمة جموع المستهلكين.

وفى ذات السياق، قام اللواء عادل الغضبان بعرض فيلم تسجيلى تحت عنوان " شركاء النجاح - قصة نجاح " وذلك لعرض شرح كامل عن المحافظة وجهود الدولة المصرية فى وضع محافظة بورسعيد على الخريطة من مشروعات تنموية فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من مشروعات تنموية غير مسبوقة فى كافة القطاعات، من خلال إطلاق المشروعات الصحية ( التأمين الصحى الشامل) والمشروعات الرقمية والاقتصادية العملاقة، وكذلك مشروعات تطوير الطرق والكباري، فضلًا عن تطوير منطقة شرق بورسعيد والمنطقة اللوجيسية، علاوة على أنفاق بورسعيد التى تعد من المشروعات العملاقة المنفذة على أرض المحافظة، علاوة على المناطق الصناعية بالمحافظة لتشجيع الصناعة والإستثمار.

وفى سياق مُتصل قام السجينى يرافقه محافظ بورسعيد، أثناء الزيارة بالتوجه لمقر الجهاز بمحافظة بورسعيد لمُتابعة سير العمل بالمقر والإطمئنان على سير المنظومة وأيضا الخدمات المُقدمة للمواطنين، كما إستمع السجينى والغضبان للمواطنين المترددين على الفرع أثناء الزيارة وإطمئنوا على جودة الخدمات المُقدمة لهم .



وأشار السجينى للمواطنين المتواجدين، أن الدولة دائما حريصة على إنضباط السوق ومتابعة التخفيضات السعرية الحقيقية على أسعار السلع فى ظل ما شهدته الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة من إستقرار فى أسعار صرف الدولار وأيضا توافره ،مما يستوجب أن يكون هناك تخفيضات فى أسعر السلع تتناسب مع هذه الإنخفاضات .

وأوضح أن هناك تكليفات من دولة رئيس مجلس الوزراء، لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.



ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية فى الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى يوميا.