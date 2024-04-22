الجرعة بـ4338 جنيهًا.. توفير لقاح "الحزام الناري" بالمصل واللقاح وهذه الفئات المستهدفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور مصطفى المحمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، عن توفير تطعيم "الحزام الناري" في مركز تطعيمات فاكسيرا الرئيسي بالعجوزة.

وأوضح "المحمدي" في تصريحات لمصراوي، أن هذا اللقاح يطلق عليه لقاح "الحزام الناري" أو "الهيربس زوستر"، وهو متوفر الآن بالمصل واللقاح، ويعطى على جرعتين بينهما من شهرين إلى 6 شهور.

وأشار إلى أن سعر الجرعة من هذا اللقاح تبلغ 4338 جنيهًا كسعر جبري موحّد.

وحدد "المحمدي" الفئات المستهدفة باللقاح، والتي تشمل:

* كبار السن 50 سنة فما فوقها

* المراهقون بداية من 18 عامًا، لمن لديهم ظروف صحية تؤثر على كفاءة جهاز المناعة بشكل سلبي مثل مرضى السكري والأمراض المناعية.

* أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض ما أو علاج ما يثبط المناعة.

ومرض الحزام الناري أو الهيربس عبارة عن طفح جلدي يظهر في ناحية واحدة من الجسم كحزام في أي مكان مثل الكتف أو البطن أو الرقبة أو الوجه، لكنه يكون "مؤلمًا".

وأوضحت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أن هذا المرض يسببه فيروس الجديري، الذي يظل كامنًا في النسيج العصبي للجسم وينشط مع تقدم السن وضعف المناعة فيظهر على هيئة الحزام الناري.

وبشأن مدى كونه معدياً، أضافت الشركة أن "الحبوب معدية، لكن العدوى تكون جديرى مائي للأشخاص اللى مجالهاش جديري قبل كده أو متطعمين ضده"، لكن احتمالية أن تكون العدوى حزاماً نارياُ شبه منعدمة، ودائماً ما يُنصح بتغطية الحبوب وغسل اليدين جيدًا لتجنب العدوى.

وأشارت أنه لا يجوز للشخص السليم ممن يقل عمره عن 50 سنة الحصول عليه.