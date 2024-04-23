"الرقابة الصحية" توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنوفية لمنح شهادة "جهار- ايجيكاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة المنوفية برئاسة الدكتور أحمد القاصد لمنح شهادة "جهار- ايجيكاب"، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد طه أن "جهار ايجيكاب" هو أول "شهادة دبلوم مهني" معتمد لتخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي أعدّته الهيئة ويتضمن المعايير التي أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية.

وأوضح أن الشهادة التي سيمنحها البرنامج ستكون معتمدة من المجلس الصحي المصري إلى جانب المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أنه طبقا للمادة العلمية يستهدف البروتوكول تدريس 8 وحدات منهجية خاصة بمعايير المستشفيات في الجامعات التي تم توقيع البروتوكول معها إلى جانب 4 وحدات منهجية أخرى تقوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتدريب عليها خاصة بمعايير اعتماد وحدات الرعاية الأولية، مما يفتح المجال أمام الخريج لتأهيل المنشآت الصحية الرئيسية التي تعتمد عليها منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدماتها للمنتفعين.

من جانبها، أشارت الدكتورة آية نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن برنامج "جهار- ايجيكاب" يشترط كذلك لمنح الشهادة للمتخصص أن يقدم مشروع تخرج لتحسين الجودة لإحدى وحدات الرعاية الأولية غير المعتمدة بعد عمل دراسة لتحليل الفجوة عن تطبيق معايير الجودة، مما يدعم البعد العملي للشهادة في سوق الرعاية الصحية بما يخدم مشروع التأمين الصحي الشامل.

وخلال اجتماع مشترك بحث الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مع الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والوفد المرافق له أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة للإسراع في تأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الإسكوا)، ومن ثمّ تقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

بدوره، أعرب الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، عن سعادته بالتعاون بين الجامعة والهيئة في هذا المشروع القومي وفي العديد من المجالات لتحقيق الاستفادة المتبادلة في مجال جودة الرعاية الصحية لتكون بذلك الجامعة من أوائل الجامعات المصرية التي تسعي إلي تدريس معايير الاعتماد الوطنية للمنشآت الصحية المعتمدة دولياً من الإسكوا للخروج بها إلى مجال التطبيق، وبما يمثل إضافة كبيرة للخطي المبذولة للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي المصري وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المُقدمة.

وأكد حرص الجامعة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفياتها الجامعية، ومستشفى منشية سلطان للرعاية الصحية الأولية، وذلك من خلال تطوير برامج التعليم الطبي ومتابعة التطورات السريعة والمتلاحقة في مجال الطب على الساحة الدولية، وإمداد المنظومة الصحية بالكفاءات والخبرات والكوادر الطبية والفنية والتمريضية المؤهلة والمدربة.

وأشار إلى ما تشهده جامعة المنوفية من تطور سريع، حيث تسعى إلى إدخال تخصصات جديدة، بهدف الارتقاء بكفاءة خريجيها وخدمة المجتمع المحيط بها، موضحا أنه لدى الجامعة منظومة طبية متكاملة تضم كل كليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية وطب الأسنان بالإضافة إلى برامج القطاع الطبي بالجامعة الأهلية معلنا اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو اعتماد المستشفيات الجامعية ومستشفى معهد الكبد القومي.