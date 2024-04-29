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"إسكان النواب" توافق على موازنة الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطريق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مخصصات مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وبلغ إجمالي مخصصات الجهاز للعام المالي 2024/2025، نحو 28.298 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ الذي تم اعتماده للجهاز في الموازنة في العام الحالي 2023/2024.

وبلغت قيمة بند الأجور والتعويضات في الموازنة 2024/2025 نحو 22.948 مليون جنيه، بنسبة 81 من إجمالي تقديرات الموازنة العام. للجهاز.

كما بلغت قيمة تقديرات بند شراء السلع والخدمات في الموازنة نحو 5 مليون جنيه وهو نفس مبلغ العام المالي الحالي.

وقررت لجنة الإسكان اعتماد الهيكل الإداري لجهاز تنظيم الإعلانات والطرق العام ، فيما أوصت اللجنة بسرعة إعتماد الهيكل التنظيمي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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