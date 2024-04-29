شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بكسر فى قدمه بعد جولة بغلاف غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام عبرية، إن الوزير في مجلس الحرب بحكومة الاحتلال بيني جانتس، أصيب بكسر في قدمه خلال "جولة" له في مستوطنات "غلاف غزة".

وهذه هي الإصابة الثانية في صفوف الإدارة الإسرائيلية، حيث خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد، إيتمار بن غفير، الأحد، من المستشفى بعد يومين من دخوله له جراء حادث سير انقلبت فيه سيارته.