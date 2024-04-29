شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة فى غزة تسفر عن 34 شهيدا و68 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، ارتكبت في اليوم الـ 204 من عدوانها على قطاع غزة 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدًا و68 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت في بيان اليوم الإثنين، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكشفت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34488 شهيدا و77643 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.