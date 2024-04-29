شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: دعم القطاع الصحى في غزة وتوفير المساعدات للجانب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، لبحث التعاون في العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي، على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر «أهداف قطر 2024».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بدأ بمناقشة أوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها في الفترة الماضية، وما تم إنجازه من ملفات، مع بحث أي تحديات تواجه التنفيذ، وسبل تذليلها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع بحث مع نظيرته القطرية، أهم المستجدات والموقف التنفيذي بشأن إدخال المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطنيين في قطاع غزة، دعم القطاع الصحي في غزة، والجهود المشتركة بين البلدين في هذا الشأن.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية، إلى جانب التعاون في مختلف المجالات الطبية الوقائية والعلاجية والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى بحث الشراكة في البرامج التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية، وأفراد هيئة التمريض في مجالات «تمريض العناية المركزة، وخدمات التمريض، وتمريض الطوارئ، والعناية المركزة، وحديثي الولادة، وتمريض صحة الأسرة».

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع بحثا تبادل الخبرات بين الدولتين في مجال ميكنة ورقمنة «digitaliztion» الخدمات الصحية، علاوة على بحث التعاون بين المراكز الطبية المتخصصة ومعاهد الأبحاث والتدريب التابعة لوزارتي الصحة بالبلدين، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدولتين في مجال القضاء على قوائم الانتظار، لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن بحث تبادل الخبرات في مجال الترصد الوبائي، ومكافحة ناقلات الأمراض، والأمراض المتوطنة بالبلدين ومكافحة فيروس كورونا ومتحوراته، وأي تهديدات صحية آخرى.