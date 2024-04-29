شكرا لقرائتكم خبر عن السعر نزل للنص.. انخفاض كبير في سوق السمك بالقاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 انخفاضا في أسعار الأسماك، بسوق السمك فى باب الشعرية بالقاهرة، حيث وصل سعر السمك البلطي إلى 60 جنيهاً، والبورى بـ 140 جنيها، كما انخفضت أسعار مختلف أنواع الأسماك.

وشهدت أسعار السمك بالأسواق انخفاضاً بالتزامن مع الدعوة لحملات مقاطعة للأسماك فى عدد من المحافظات، التى بدأت من محافظة بور سعيد.

يشار إلى أن مبادرة مقاطعة شراء السمك انطلقت الأحد الماضي من بورسعيد اعتراضا على ارتفاع أسعار الأسماك، واستجاب لها أبناء قرابة 14 محافظة، وانضم إليها عدد من التجار وأصحاب المحلات، الذين أغلقوا محالهم، لحين خفض أسعار السمك.

