شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حماية المستهلك ومحافظ الغريية يقودان حملة على الأسواق لضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إبراهيم السجينى " رئيس جهاز حماية المستهلك" والوفد المرافق اليوم ديوان عام محافظة الغربية، وكان فى استقباله الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، يأتى ذلك فى إطار زياراته الميدانية بالمحافظات لمتابعة الأسواق وأسعار السلع وجهود الحملات الرقابية خلال الفترة الحالية ومتابعة استمرار إتاحة السلع للمواطنين خاصة بعد التخفيضات السعرية الأخيرة.

وفى البداية أعرب الدكتور طارق رحمى، عن سعادته بهذه الزيارة، مُثمناً الدور الهام والعظيم الذى يقوم به الجهاز فى الفترة الاخيرة وجهوده الدائمة فى الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق وكذا دوره فى متابعة انخفاضات أسعار السلع بالأسواق بعد القرارات التى اتخذتها الدولة مؤخراً فى استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته وكذا الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية.



ووجه محافظ الغربية الشكر للقيادة السياسية والحكومة بشأن القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا، والتى تسهم فى ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الغلاء، مؤكدا أن هناك جهود مكثفة من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة قرار تخفيض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والخبز الأفرنجى والسياحى، ومتابعة مدى الالتزام بها ميدانيا.



كما توجه محافظ الغربية بالشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته لمحافظة الغربية وجولاته الميدانية التى يقوم بها فى مختلف محافظات الجمهورية، وجهوده الملموسة لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط الأسعار فى الأسواق المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية. مشيرا فى هذا السياق، أن محافظة الغربية بها العديد من الأسواق التجارية وحركة كبيرة للتجارة حيث بها العديد من الأسواق والمراكز التجارية بالإضافة أن محافظة الغرببة هى وسط الدلتا ويتردد عليها يوميا حوالى 5 ملايين مواطن من المحافظات المجاورة وبها حركة كبيرة فى التجارة الداخلية، وهو ما يتطلب تواجد جهاز حماية المستهلك، وأن المحافظة قامت بإنشاء 85 منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى ال 8 مراكز مما ساهمت فى وفرة فى السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وفى هذا الإطار، أشار السجينى إلى أن الغربية لها أهمية ومكانة كبيرة واقتصادياً لذا نسعى دائما إلى تواجد جهاز حماية المستهلك فى المحافظة والانتشار فى الأسواق

وأشاد السجينى بمنظومة المنافذ التى اقامتها المحافظة لإتاحة السلع الاساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، كما أشاد بجهود معالى محافظ الغربية والأجهزة التنفيذية فى الارتقاء بكافة القطاعات التى تمس المواطن، لافتا أن الغرض من الزيارة التعاون والتنسيق مع المحافظ فى بعض الموضوعات التى تهم المواطنين، لافتا إلى أن هناك انخفاضات حقيقية بالأسواق وخاصة بالسلاسل التجارية الكبرى، ولازالت بعض تجار التجزئة وصغار البقالين لم يقوموا بخفض الأسعار وهو ما يستوجب تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة أثر انخفاض سعر الصرف على السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

وفى ختام اللقاء، أعرب السجينى عن سعادته وتقديره لمعالى محافظ الغربية على الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك فى المحافظة، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون فى الفترة المقبلة للارتقاء بالمنظومة وتنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق، من أجل خدمة جموع المستهلكين ومن المقرر أن يقوم رئيس الجهاز ومعالى المحافظ بشن حملات رقابية مكبرة وموسعة بالمحافظة للرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع فى ظل ما شهدته الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة من السيطرة على أسعار صرف الدولار وأيضا توافره، وضرورة أن يكون هناك تخفيضات فى أسعار السلع تتناسب مع هذه الانخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين، بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية فى الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى يوميا.