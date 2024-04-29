شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة يسلم جوائز وقف الفنجري لعام 2024 ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام اليوم الاثنين المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، حفلاً لتوزيع جوائز مسابقة وقف المستشار الدكتور محمد شوقى الفنجرى لصالح جائزة بحوث خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، حيث قام بتسليم الجوائز للفائزين عن عام 2024، بمقر هيئة قضايا الدولة بالمهندسين.

أولاً: فى موضوع: التغيرات المناخية فى ميزان الفقه الإسلامي.

-فازت أسماء أبراهيم، المعيدة بكلية التجارة جامعة الأزهر، بالجائزة الأولى وقدرها 10 ألاف جنيه، وفاز بالجائزة التقديرية وقدرها 7 ألاف جنيه كلا من الدكتورة مروة فتحى البغدادي، ومحمود عبد المعز عبد الرحمن سيد، مدري، وفاز بالجائزة التشريعية وقدرها 5 ألاف جنيه كلا من الدكتور حاتم مصطفى محمد أبو سعيدة، مدرس بكلية اللغة العربية، والدكتور سيد حسن عبد الله حسن، أستاذ القانون العام، كلية الشريعة والقانونـ جامعة الأزهر، حسن سيد محمد حسين، إمام وخطيب ومدرس، والدكتور باسم شحاته على البربرى، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية، جامعة الأزهر، الدكتور مسعود عبود عبد المنعم عرابي، مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور عادل محمد أبو الهيثم، كبير أئمة بالأوقاف.

ثانيًا: فى موضوع: تجديد الخطاب الدعوى الإصلاحى فى منهج الشيخ الشعراوي.

الفائز بالجائزة الأصلية، وقدرها 10 ألاف جنيه الدكتور حمادة ربيع عبد الحكيم عبد الرحيم، أستاذ مساعد، كلية الآداب، جامعة المنيا، قسم الدراسات الإسلامية، وفاز بالجائزة التقديرية وقدرها 7 ألاف جنيه كلا من الدكتورة راندا محمد عبد الرحمن محمود، رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات، دكتور محمود على أحمد برايا، مدرس بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، وفاز بالجائزة التشجيعية وقدرها 5 ألاف جنيه كلا من دكتور خلف محمد متولى نصار، أستاذ مساعد، العقيدة والمذاهب المعاصرة - بالجامعة الإسلامية، أبرار سيد حسن عبد الله، حاصلة على ليسانس الشريعة والقانون، دكتور محمد فتحى فرج بيومي​، أستاذ بجامعة المنوفية، كلية العلوم.

رئيس قضايا الدولة يوزع جوائز الوقف

كلمة رئيس هيئة قضايا الدولة

حفل توزيع الجوائز

جانب من حفل تكريم الفائزين