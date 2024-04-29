شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات الدولة لإدماج الأبعاد البيئية فى سياسات التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على أبو سنة أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من السياسات والإجراءات، من أجل إدماج الأبعاد البيئية فى سياسات التنمية فى مصر، مما أسفر عنه إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية خلال السنوات الماضية.

وأوضح أبو سنة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه الإجراءات أدت إلى تحسن ملحوظ في جودة الهواء، خاصة فى محافظات القاهرة الكبرى، ومنها المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى، وأيضا مبادرة إزالة الرصاص من الوقود، إضافة إلى برامج نقل مسابك الرصاص خارج الكتل السكنية، كما تم تنفيذ مشروعات لتحسين هواء القاهرة، وآخرها البرنامج الحالي بين وزارة البيئة والبنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار لتحسين جودة الهواء فى القاهرة الكبرى، وتغير المناخ لانشاء مدينة المخلفات، بين موضوع إدارة المخلفات والتحويل إلى الأتوبيسات الكهربية بتحسين جودة الهواء وتغير المناخ.