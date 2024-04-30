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الشيخ محمد أبو بكر: انتقادي للفنانة ميار الببلاوي ليس له علاقة بالأزهر أو الأوقاف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:
أكد الشيخ محمد أبو بكر، أن انتقاده للإعلامية ميار الببلاوي ليس له علاقة بالأزهر الشريف والأوقاف، لافتًا إلى أنه أمرًا يتحمل فيه المسؤولية كاملة وحده.

وطالب "أبو بكر"، منتقديه عدم الإساءة له في التعليقات الخاصة بالمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتًا إلى أنه ينقد الأفكار وليس الأشخاص، وهذا هو الهدف من انتقاد الفنانة ميار الببلاوي.

وأضاف: مفضحتش حد، فيه فرق بين تصريح في السر وتصريح في العلن، والمقصود بحضرتك الأستاذة ميار اللببلاوي اللي طلعت وصرحت في العلن، وطالما التصريحات دخلت بيوتنا، فلابد أن يدخل الرد بيوتنا.

يذكر أن المحامي عبد الله عوض دفاع الفنانة ميار الببلاوي قدم بلاغا للنائب العام ضد الشيخ محمد أبو بكر، لنشره دون سابق إنذار أو اتفاق فيديو على صفحته الشخصية، موجهًا فيه عبارات السب والقذف والخوض في شرف وعفة الفنانة ميار الببلاوي، متهمًا إياها بالزنا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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