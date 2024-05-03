حج 2024.. إيقاف استقبال حاملي تأشيرة الزيارة بمطارات السعودية في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه سيتم إيقاف استقبال حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها " عائلية، وشخصية، وتجارية، وعمل، وسياحة وخلافه"، بجميع المطارات الرسمية وهي "الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومطار الطائف الدولي ومطار ينبع""، بدءًا من 15 ذو القعدة 1445 هجريًا والموافق 18 مايو 2024.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن عودة العمل مجددًا بتأشيرة الزيارة سيكون يوم 10 ذو الحجة 1445 هجريًا والموافق 16 يونيو 2024، تزامنًا مع انتهاء موسم الحج.

من جانبه، كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن المملكة تستعد حاليًا لاستقبال ضيوف الرحمن من كل بقاع الأرض، وكذلك المقيمين بها من راغبي أداء فريضة الحج.

وأكد "حنفي"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا حج بدون تأشيرة حج صريحة أو تصريح حج للمقيمين بالمملكة.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، سيمنع قبول استقبال حاملي تأشيرات الزيارات بجميع أنواعها.

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