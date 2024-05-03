توجيه مهم من "السياحة" للحجاج والشركات بشأن موسم حج 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مُطلع بغرفة شركات السياحة، عن وصول خطاب من وزارة السياحة والآثار، تضمن رصد لجان الوزارة المنتشرة في المطارات الرئيسية مجموعات من المواطنين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية عن طريق شركات السياحة، وتم ملاحظة أن تاريخ عودتهم تم تحديدها في شهر يوليو بعد انتهاء موسم الحج.

وأضاف "المصدر"، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، أن غرفة السياحة وجهت جميع شركات السياحة بالالتزام التام بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاط السياحة الدينية؛ حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين ومقدرات الحركة السياحية.

وأوضح "المصدر"، أنه في حالة ثبوت أي مخالفة؛ فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومن ضمنها القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل الشركات السياحية، والقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، والقانون رقم 84 لسنة 2022 بشأن تنظيم الحج.

وحذر "المصدر"، المواطنين، من محاولة السفر لأداء مناسك الحج باستخدام تأشيرة زيارة

بأنواعها " عائلية، وشخصية، وتجارية، وعمل، وسياحة وخلافه"؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

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يذكر أن وزارة الحج والعمرة بالسعودية وضعت ضوابط جديدة لتنظيم دخول الحجاج للمشاعر هذا العام 1445 هجريًا.

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وتنطلق أولى رحلات الحج السياحى البرى لهذا العام 1445هـ يوم 23 ذو القعدة، الموافق 22 يونيو 2022، فيما تنطلق أولى رحلات الحج السياحي الجوي هذا العام ستبدأ يوم 25 ذو القعدة، الموافق 24 يونيو 2022.

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