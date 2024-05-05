تحذير من "السياحة".. إجراءات صارمة في موسم الحج 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أنه ابتداءً من الأول من شهر ذو القعدة، سيكون لزامًا الحصول على تصريح لدخول مكة.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة تقوم بالنصب على المواطنين الذين لا يعرفون ما هو تصريح الحج، حيث تمنحهم تأشيرة زيارة على أنها تصريح لأداء فريضة الحج.

وأضاف عضو غرفة السياحة، أنه اعتبارًا من الأول من شهر ذو القعدة، سيكون موسم الحج وإجراءات التفتيش في ذروتهما، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة، حيث سيتم تفتيش كل مواطن للتحقق من حصوله على تصريح دخول مكة المكرمة، وفي حال عدم امتلاكه للتصريح، سيتم إعادته مرة أخرى من حيث جاء.

وكشفت ، وزارة الداخلية السعودية، أنه اعتبارًا من 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 04/ 05/ 2024 م، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح.

وجاءت التعليمات المنظمة للحج، بمنع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح من الدخول إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج 2024 – 1445 هـ، القاضية بإعادتهم من حيث أتوا، باستثناء:

- من يتوافر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة.

- هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

- تصريح عمرة.

- تصريح حج.

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