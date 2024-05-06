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جيش الاحتلال: عملية الإخلاء من شرق رفح الفلسطينية تشمل نحو 100 ألف شخص

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القاهرة - سامية سيد - قال جيش الإحتلال الإسرائيلي إن عملية الإخلاء من شرق رفح الفلسطينية تشمل نحو 100 ألف شخص، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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