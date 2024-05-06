أخبار مصر.. أجواء ربيعية على أغلب الأنحاء تسمح بالتنزه والاستمتاع بشم النسيم

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أجواء ربيعية على أغلب الأنحاء، ومناسبة بالاستمتاع بعطلة شم النسيم .
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
السيدة انتصار السيسى: "عيد شم النسيم يأتى كل عام حاملا معه البهجة والأمل"
هنأت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصرى بمناسبة عيد شم النسيم، وقالت السيدة انتصار السيسي- في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي- "يأتي عيد شمّ النسيم كل عام حاملًا معه البهجة والأمل، نُشارك فيه عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، ونُعبّر عن حبّنا لوطننا الغالي.. كل عام وأنتم بخير ونسأل الله أن يُحفظ مصر وأهلها من كل سوء وشر".
مصدر رفيع المستوى: معبر رفح يعمل بشكل طبيعى وحركة دخول المساعدات مستمرة
قال مصدر رفيع المستوي، إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشان غلق معبر رفح البري، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، وأضاف مصدر رفيع المستوي: معبر رفح يعمل بشكل طبيعي وحركة دخول المساعدات إلي قطاع غزة مستمرة.
قال مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية إن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا للمسلم أن يهنئ غير المسلمين بالأعياد والمناسبات التي يحتفلون بها، وهذا من باب المشاركة الاجتماعية لهم، فلا مانع شرعًا من ذلك؛ فالإسلام دينٌ كلُّه سلامٌ ورحمةٌ وبرٌّ وصلة، يأمر أتباعه بالإحسان إلى الناس جميعًا، ولا ينهاهم عن بر غير المسلمين، ووصلهم، وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، وما إلى ذلك من أشكال البر بهم، بل يأمر بهذا كله ما لم يظهر الآخرُ العداء، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدوةَ الحسنةَ في التطبيق؛ فكان يقبل الهدايا من غير المسلمين كما ثَبَت في صحيح السنة.
تستمر شركة الدلتا للسكر التابعة للوزارة فى استلام محصول بنجر السكر من المزارعين للموسم 2024 بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ويتم الاستلام بجداول منظمة لمنع التكدس وصرف العديد من الحوافز للمزارعين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة التيسيرات الخاصة بإجراءات استلام محصول البنجر من مزارعي بنجر، يأتي هذا فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية للمواطنين.
أعرب سفير روسيا بالقاهرة جيورجى بوريسينكو، عن تقديره لجهود مصر الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وتبادل "السجناء والرهائن" بين حماس وإسرائيل، مؤكدا معارضة موسكو قيام إسرائيل بشن عملية عسكرية برية في رفح، جنوب القطاع.
أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن حدائق الحيوان فى المحافظات تستقبل المواطنين للاحتفال بشم النسيم بسعر 5 جنيهات للتذكرة.
الأرصاد: أجواء ربيعية على أغلب الأنحاء تسمح بالتنزه والاستمتاع بشم النسيم
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء ربيعية على أغلب الأنحاء، والأجواء مناسبة بالاستمتاع بعطلة شم النسيم .
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع اليوم فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، لافته إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 28 درجة.
سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع إلى 3090 جنيها للجرام
ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 مايو 2024 ويسجل الذهب ارتفاع بقيمة 10 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3090 جنيها.أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 3531 جنيها.
عيار 21 يسجل 3090 جنيها.
عيار 18 يسجل 2649 جنيها.
عيار 14 يسجل 2060 جنيها.
الجنيه الذهب 24720 جنيها.
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