شكرا لقرائتكم خبر عن ارتدوا الملابس الخريفية ليلا.. تفاصيل طقس شم النسيم ونصائح هامة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، عدد من النصائح الهامة للمواطنين تزامنا مع احتفالات شم النسيم، فى مقدمتها ارتداء الملابس الخريفية ليلا لبرودة الأجواء .

وحذرت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2 لـ 3 أمتار، لافته إلى من أن شواطئ البحر المتوسط غير مؤهلة للأنشطة البحرية وأعمال الصيد، مناشده المحتفلين على الشواطئ يتوخى الحذر وعدم التعمق داخل البحر.

وكشفت الدكتورة منار غانم، أن أجواء شم النسيم ربيعية مستقرة وقيم درجات الحرارة أقل من المعدلات مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوى الموجود فى طبقات الجو العليا.

وأكدت أن الأجواء بصفة عامة تسمح بالاستمتاع بإجازة شم النسيم مع تجنب النزول والتعمق فى البحر المتوسط أثناء التواجد على الشواطئ، وأيضا يجب توخى الحذر من البرودة ليلا وأهمية ارتداء الملابس الخريفية خلال فترات الليل .