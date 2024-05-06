إصدار التأشيرات والتعاقدات.. "السياحة" تكشف آخر استعدادات موسم حج 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن معظم الشركات السياحية تعاقدت على جميع خدمات الحج لهذا العام 2024.

وأضاف "السيسي"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن المرحلة الحالية لـ حج 2024، تشمل إصدار التأشيرات وربطها بأسماء الحجاج وتجهيزهم.

وأوضح عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، أن الجزء المتبقي يختص بمتابعة اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار على أرض الواقع التعاقدات التي تمت مع المملكة العربية السعودية.

وأكد أن وزارة الحج والعمرة السعودية، ستبدأ في تسليم المخيمات اعتبارًا من يوم 25 ذو القعدة 1445 هـ.

وكشفت ، وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق، أنه اعتبارًا من 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 04/ 05/ 2024 م، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح.

وجاءت التعليمات المنظمة للحج، بمنع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح من الدخول إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج 2024 – 1445 هـ، القاضية بإعادتهم من حيث أتوا، باستثناء:

- من يتوافر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة.

- هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

- تصريح عمرة.

- تصريح حج.

اقرأ أيضًا:

توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب

أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام

"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات