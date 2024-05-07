بعد غياب.. أبلة فاهيتا تقتحم عالم التأليف بكتابها الجديد "أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الدمية الكوميدية "أبلة فاهيتا" عن إصدارها الأول في مجال الكتابة بعنوان "أنا" خلال فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، معلنة عبر حسابها على إنستجرام عن دخولها الوسط الأدبي بهذا الإصدار.

تم طرح الكتاب للجمهور في فعاليات المعرض الرسمية، خلال جلسة نقاش مع الإعلامي عامر بن جساس لمناقشة الكتاب وفحص مضامينه، حيث حضر الجلسة عدد كبير من من عشاق أبلة فاهيتا والقراء المهتمين.

تسعى أبلة فاهيتا من خلال كتابها "أنا" إلى مشاركة تجاربها وآرائها في العديد من المواضيع الاجتماعية والنفسية، حيث أعربت فاهيتا عن اعتقادها بأن الناس يعانون من مشاكل كبيرة في حياتهم، وتهدف إلى استخدام الكوميديا والسخرية للتعامل مع هذه المشاكل وتخفيف حدتها.

وأثناء الجلسة، تمكنت أبلة فاهيتا من جذب انتباه الحضور بأسلوبها الكوميدي وقدرتها على تناول المواضيع الجادة بطريقة مرحة. وقد أثارت تصريحاتها ونكاتها ضحك الجمهور وتفاعلهم الإيجابي.

كما كشفت أبلة فاهيتا خلال الجلسة عن رغبتها في الزواج من قائد نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، وأعربت عن رغبتها في إبعاد حبيبته جورجينا رودريغز وإعادتها إلى بداياتها في محلات Gucci.

تخللت الجلسة الحوارية العديد من المواقف الكوميدية، حيث مزحت أبلة فاهيتا مع الفنانة المصرية غادة عبدالرازق حول عمرها وعمر معرض القاهرة للكتاب، كما مزحت الدمية المصرية مع الحضور، وخاصة طفلة طلبت منها الكشف عن عمرها، فأجابتها قائلةً: "أنا أصغر من والدك بنصف عام".

في لقاءها مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، كشفت أبلة فاهيتا عن سبب دخولها لمجال تأليف الكتب، وقدمت كتابها الأول الذي يحمل عنوان "أنا". وأشارت إلى أنها وجدت نفسها والناس في حالة غير مرضية،حيث يعانون من العديد من المشاكل النفسية والاجتماعية، وقررت أن تشارك تجاربها وآرائها من خلال الكتابة.

كما صرحت فاهيتا بأنها ترغب في أن تصبح رائدة فضاء وأن تقوم بأول رحلة إلى المريخ برفقة رجل الأعمال إيلون ماسك. وفي تصريحها، قالت بطرافة: "هبقى رائدة فضاء، حاجزة أول رحلة مع إيلون ماسك وهطلع المريخ، يمكن نلاقي هناك كائنات ألطف من البشر".

وقدمت أبلة فاهيتا برنامجًا تلفزيونيًا مميزًا بعنوان "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" على قناة "On"، واستمر هذا البرنامج لعدة مواسم، حيث استضافت فيه عددًا من النجوم والشخصيات المعروفة.

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الكوميدية الساخرة أبلة فاهيتا أول أعمالها الدرامية بعنوان "أبلة فاهيتا دراما كوين" عبر منصة نتفليكس في عام 2021.

تمتاز أبلة فاهيتا بأسلوبها الفكاهي الساخر وقدرتها على استخدام الكوميديا في تناول المواضيع الجادة. وقد حققت شعبية كبيرة من خلال برنامجها التلفزيوني "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" والذي استضافت فيه عددًا من النجوم والشخصيات المعروفة.

يستمر معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في فعالياته في دورته الثالثة والثلاثين، ويحمل عنوان "هنا.. تُسرد قصص العالم". يشارك في المعرض العديد من الناشرين والمؤلفين من مختلف أنحاء العالم، ويحظى بمشاركة مصر كضيف شرف في هذا العام.

يشهد المعرض مشاركة 1350 ناشرًا من 90 دولة، بالإضافة إلى إصدارات أكثر من 375 ناشرًا وموزعًا محليًا ومشاركة وزارات وهيئات حكومية. وتحظى مصر بدور الضيف الشرف في هذا العام، مما يجعل المعرض محط اهتمام واسع من الجمهور المحلي والدولي.