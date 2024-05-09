متحدث الصحة: لم ترد إلينا معلومات حول سحب لقاح أسترازينيكا من الأسواق العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحةً، إنه لم ترد إلينا من أى جهة علمية فى العالم أن شركة أسترازينكيا سحبت لقاحها، موضحا أنها ما زالت موجودة فى منافذ وزارة الصحة وتمنح مجانا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر "، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر "،المذاع على قناة "إم بي سى مصر"، مساء الأربعاء، أن جميع الدراسات أكدت أن الأصابة بتجلط الدم بسبب لقاح "أسترازينكيا "المضاد لكورونا تظهر بعد ١٩يوما من تلقى اللقاح، منوها أنه معروف منذ عام ٢٠٢١أن تجلط الدم عرض جانبي من أعراض لقاح "أسترازينكيا "المضاد لكورونا.

وأكد أن مصر لم تستورد أى لقاحات لفيروس كورونا منذ أكثر من عام وذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة.

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