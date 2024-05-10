"السياحة" تكشف حقيقة السماح بتأشيرات الزيارة بـ"الخطوط الجوية السعودية" - (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غرفة شركات السياحة، عن وصول بيان لها من الخطوط الجوية السعودية، بنفي الشائعات المنتشرة بشأن السماح لجميع أنواع الزيارات "تأشيرة الزيارة" بعد 18 مايو 2024.

وأضافت: "الخطوط الجوية السعودية"، بحسب منشور لها أرسلته لـ"غرفة السياحة"، حصل الخليج 365 على نسخة منه، أنه قد لوحظ انتشار وتداول بعض الأخبار غير الصحيحة على منصات التواصل الاجتماعي تخص تعليمات وضوابط الخطوط الجوية السعودية.

وتابعت "الشركة"، أن هذه الأخبار لأ أساس لها من الصحة والخطوط الجوية السعودية لم تصدر أي تعليمات أو منشورات رسمية بهذا الصدد.

وأكدت الخطوط الجوية السعودية، أن جميع التوجيهات والتعليمات الرسمية تصدر فقط من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وعبر البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد.

وأهابت "خطوط السعودية"، بجميع الشركات السياحية، عدم الإنصياع وراء ما يتم داوله من شائعات وأخبار مغلوطة على وسائل التواصل الإجتماعي.

من جانبه، قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى الخليج 365، إنه انتشرت خلال الساعات السابقة عدد من الشائعات تفيد سماح المملكة العربية السعودية بالزيارات من جميع أنواعها سواء "شخصية أو عائلية أو تجارية أو عمل أو زيارة أو مرور "ترازيت"، وذلك من خلال الخطوط الجوية السعودية.