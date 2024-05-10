شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: النظام الصحى بقطاع غزة سينهار تماما حال توقف تدفق الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي في قطاع غزة سينهار تماما حال توقف تدفق الوقود إثر إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.