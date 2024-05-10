أخبار مصر

الآلاف يتظاهرون بالجيزة وسوهاج لدعم فلسطين وجهود الرئيس السيسى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يتظاهرون بالجيزة وسوهاج لدعم فلسطين وجهود الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظتا سوهاج والجيزة اليوم الجمعة خروج الآلاف من المواطنين فى الميادين والشوارع لدعم وتأييد القضية الفلسطينية، ودعم جهود الرئيس السيسى تجاه القضية.

وبثت قناة "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة تظاهرات شهد ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، مظاهرة مؤيدة لفلسطين ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين هتافات تعلن تأييدها لفلسطين والرئيس السيسى".

وخرج الآلاف من المواطنين والشباب فى محافظة سوهاج لإعلان دعمهم لموقف القيادة السياسة تجاه القضية الفلسطينية، وهتفوا: "بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين.. وتسقط تسقط إسرائيل".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements