شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يتظاهرون بالجيزة وسوهاج لدعم فلسطين وجهود الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظتا سوهاج والجيزة اليوم الجمعة خروج الآلاف من المواطنين فى الميادين والشوارع لدعم وتأييد القضية الفلسطينية، ودعم جهود الرئيس السيسى تجاه القضية.

وبثت قناة "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة تظاهرات شهد ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، مظاهرة مؤيدة لفلسطين ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين هتافات تعلن تأييدها لفلسطين والرئيس السيسى".

وخرج الآلاف من المواطنين والشباب فى محافظة سوهاج لإعلان دعمهم لموقف القيادة السياسة تجاه القضية الفلسطينية، وهتفوا: "بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين.. وتسقط تسقط إسرائيل".