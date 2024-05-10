شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أجواء حارة نهارا ورياح بأغلب الأنحاء غدا والعظمى بالقاهرة 30 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، بأن يشهد غدا السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا نشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

مصدر رفيع المستوى: الجهود المصرية حققت تقدما ملحوظا بمفاوضات الهدنة

أفاد مصدر رفيع المستوى بأن الجهود المصرية خلال الأسابيع الماضية حققت تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة، ولكن الحكمة في إدارة التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل، حسبما نقلت قناة اكسترا نيوز.

الآلاف يتظاهرون بالجيزة وسوهاج لدعم فلسطين وجهود الرئيس السيسى

شهدت محافظتا سوهاج والجيزة اليوم الجمعة خروج الآلاف من المواطنين فى الميادين والشوارع لدعم وتأييد القضية الفلسطينية، ودعم جهود الرئيس السيسى تجاه القضية.

وبثت قناة "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة تظاهرات شهد ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، مظاهرة مؤيدة لفلسطين ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية، مرددين هتافات تعلن تأييدها لفلسطين والرئيس السيسى".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، بمقتل 5 جنود إسرائيليين خلال المعارك البرية التى شهدتها مناطق قطاع غزة اليوم، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد إعلام إسرائيلى أن الكابينت الأمنى والسياسى الإسرائيلى صدق أمس على توسيع العملية العسكرية فى رفح الفلسطينية، وأن توسيع عملية رفح الفلسطينية محدود ولا يتجاوز خطوط الإدارة الأمريكية الحمراء.

أسترازينيكا تصدر بيانا عن لقاح كورونا : أنقذ حياة 6.5 مليون شخص

تفخر شركة أسترازينيكا بالدور المحورى الذى لعبه لقاح فاكسزيفريا Vaxzevria فى القضاء على مخاطر الإصابة بجائحة كورونا العالمية، حيث تشير عدد من التقديرات المستقلة إلى أن اللقاح تمكن من إنقاذ حياة أكثر من 6.5 مليون شخص حول العالم خلال العام الأول من استخدامه، وهو ما ساهم فى توفير أكثر من ثلاثة مليارات جرعة منه على مستوى العالم، ونتيجة لذلك، أشادت العديد من الحكومات حول العالم بجهود شركتنا، حيث كان لتلك الجهود دور حاسم فى القضاء على الجائحة العالمية.

الدبابير تهاجم جنود الاحتلال الإسرائيلى فى غزة.. والجيش يعلن عدد المصابين

هاجمت الدبابير قوات الاحتلال الإسرائيلية المتمركزة فى قطاع غزة، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة وأصيب 11 جنديا بجروح طفيفة بعد أن داسوا على عش دبابير خلال عملية في جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن جيش الاحتلال اليوم الجمعة.

الشئون الدينية بالحرمين: منع الحج دون تصريح وفق مقتضيات النصوص الشرعية

‏أكد الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين، والتوجيه والإرشاد، والمتحدث باسم رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين، أن قرار منع الحج بلا تصريح جاء وفق مقتضى النصوص الشرعية، والمقاصد المرعية، وتمت مراعاة مصلحة المكان والزمان، وتحقيق قاعدة التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، ومراعاة شرط الاستطاعة للحج.

‏وأضاف أن اشتراط استخراج التصريح للحج جاء كذلك لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ومراعاة الزحام والتدافع؛ تطبيقًا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، موضحاً أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك؛ يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، وقد جاءت الشريعة بتحسين المصالح ودرء المفاسد وتقليلها.



