شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تشن حملات لرفع الاشغالات من الشوارع... صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة استمرار تنفيذ الخطة التى وضعتها محافظة القاهرة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية وتسهل حركة المواطنين، مشيراً إلى استمرار وتكثيف الحملات المسائية والنهارية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

وفى هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لازالة الاشغالات بأحياء مصر الجديدة بشوارع الأهرام وإبراهيم اللقانى وروكسى وأبو بكر الصديق، وروض الفرج، والزاوية الحمراء بمدينة النور والقصيرين، ومنشأة ناصر، وباب الشعرية، وشبرا، وحدائق القبة، والزيتون، والمرج، والنزهة، والسيدة زينب، وغرب مدينة نصر، والساحل بشوارع منية السيرج والخلفاوى وأحمد حلمى، ومصر القديمة، والأميرية، وشرق مدينة نصر، وحلوان، وعين شمس، وغرب القاهرة، والسلام أول، وطره، ودار السلام، والمعصرة، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والاكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وكلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم وعدم السماح بعودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.



رفع الإشغالات



جانب من رفع الإشغالات



الإشغالات