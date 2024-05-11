شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحانات آخر العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 23 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على انتهاء امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 23 مايو الجارى، موضحة أن جميع المديريات والإدارات تقيم الطلاب خلال الفترة من 8 حتى 23 مايو، بعدها تبدأ امتحانات الشهادتين الفنية والثانوية العامة حيث تنطلق الدبلومات 25 مايو والثانوية 10 يونيو المقبل.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن المديريات التعليمية، وضعت أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية بحيث تكون الأسئلة واضحة وخالية من الأخطاء وتخاطب الفهم والتحليل والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، مضيفة أن الامتحان تم وضعه من مقررات الفصل الدراسي الثاني بأكمله.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تم الانتهاء من منهج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أن خريطة توزيع الموضوعات الدراسية ضمنت شرح الدروس والموضوعات مع نهاية شهر أبريل 2024، مشددة على أن مرحلة المراجعة بدأت استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسى، مضيفة أن هناك مراجعات فى المدارس تتم على جزئيات المنهج بالإضافة إلى المراجعات المجانية النهائية للصفين الثالث الإعدادى والثانوى مع استمرار مجموعات الدعم المدرسى.



