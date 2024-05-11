شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد وأسعار التذاكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد، خط "القاهرة - أسوان"، وخط "القاهرة - الإسكندرية"، ومحطات الوقوف.◄ مواعيد قطار تالجو على خط "القاهرة - الإسكندرية":
- يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.
- يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.
- يقوم قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساء.
◄ مواعيد قطار تالجو على خط "الإسكندرية - القاهرة":
- يقوم قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.
- يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.
- قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.
ملحوظة: يقوم قطار 2022 الساعة 9 صباحًا من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات.
◄ أسعار تذاكر قطار تالجو على خط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس:
-الدرجة الأولى 225 والدرجة الثانية 150 جنيها.
◄ مواعيد قطار تالجو على خط "القاهرة - أسوان":
- يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.
- يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا.
×× محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة، هي: "الجيزة - المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".
◄ أسعار تذاكر قطار تالجو على خط "القاهرة - أسوان":
- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.
– أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.
– سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.
– قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.
- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.
- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.
- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.
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