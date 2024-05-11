شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد وأسعار التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد، خط "القاهرة - أسوان"، وخط "القاهرة - الإسكندرية"، ومحطات الوقوف.

◄ مواعيد قطار تالجو على خط "القاهرة - الإسكندرية":- يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.- يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.- يقوم قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساء.

◄ مواعيد قطار تالجو على خط "الإسكندرية - القاهرة":

- يقوم قطار 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.

- يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

- قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

ملحوظة: يقوم قطار 2022 الساعة 9 صباحًا من محطة الإسكندرية أيام الجمعة والعطلات.

◄ أسعار تذاكر قطار تالجو على خط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس:

-الدرجة الأولى 225 والدرجة الثانية 150 جنيها.

◄ مواعيد قطار تالجو على خط "القاهرة - أسوان":

- يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.

- يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا.



×× محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة، هي: "الجيزة - المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".

◄ أسعار تذاكر قطار تالجو على خط "القاهرة - أسوان":- المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

– أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيها.

– سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

– قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيها.

- الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

- إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.

- أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيها.