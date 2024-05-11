شكرا لقرائتكم خبر عن حياة صحية أفضل للمواطن.. دارسة تكشف أبرز المبادرات الصحية الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات الصحية تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتي استهدفت كافة الفئات بدءًا من الأطفال وحتى كبار السن. مما أحدث طفرة في الملف الصحي، ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل في ظل السعي إلى تقديم مستوى جيد من الخدمات الصحية والطبية التي توفر دعمًا لمحور “الاستثمار في صحة الإنسان” في المقام الأول، وقد انقسمت المبادرات الصحية إلى ثلاثة محاور تشمل كما كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات

وأدركت الدولة المصرية الحاجة إلى التدخل بمبادرات صحية مهمة وعاجلة لتحسين صحة المواطن المصري الذي عانى لعقود من الإهمال الطبي، فكان على رأس تلك المبادرات العاجلة:

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار: انطلقت في عام 2018 وقد تم فيها إجراء مليونين و74 ألفا و952 عملية جراحية، وقد تم متابعة 73 ألفا و783 حالة من أول يوليو 2023 حتى فبراير 2024.



المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية تحت شعار”100 مليون صحة”: انطلقت عام 2018، وقدمت خدمات الكشف والفحص لما يقرب من 60 مليون مواطن، وتم تقديم العلاج لحوالي 2.2 مليون مواطن بالمجان حتى يونيو 2022. واستطاعت تحقيق أسمى أهدافها والمتمثل في إعلان مصر خالية من فيروس سي، عام 2020، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لالتهاب الكبدي الوبائي.



مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض: وذلك لتدارك الأمراض في مراحل مبكرة ومن ثم القضاء عليها أو الوقاية منها عن طريق إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية على المستوى المركزي والمحلي. ومن هذه المبادرات:

المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي: وتم من خلالها فحص 7 ملايين و91 ألفًا و272 مواطنًا، منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 حتى يونيو 2023.



مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الانيميا والسمنة والتقزم لأطفال المدارس: قامت المبادرة بفحص 7.5 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية، كما انعكست نتائج المبادرة على المؤشرات الخاصة بالمسح الصحي السكاني لعام 2021، إذ انخفضت النسب المتعلقة بالتقزم بين الأطفال من 21% عام 2014 إلى 13% عام 2021، ونسب المصابين بالنحافة، وزيادة الوزن إلى 15% مقارنة بـ 33% عام 2014.

المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين: انطلقت في مارس 2020، وانعكست نتائج المبادرة على مؤشرات رعاية الحمل والولادة ومؤشرات صحة الطفل إذ تحسنت مؤشرات رعاية الحمل لتصل إلى 97% في عام 2021 مقابل 90% عام 2014، كذلك تحسنت رعاية الحمل المنتظمة لتصل إلى 90% مقابل 83% عام 2014، وبالطبع فقد ازدادت نسبة الولادات على يد مقدم الخدمة الطبية لتصل إلى 97% مقابل 92% عام 2014.

مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع للأطفال: تم تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 5 ملايين 474 ألفًا و808 أطفال، وبناء عليه تم تحويل 313 ألفًا و285 طفلًا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، كما تم تحويل 37 ألفًا 720 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى.



المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية: تشمل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ” الرئة – البروستاتا- القولون- عنق الرحم” بالمجان في ثماني عشرة محافظة بالجمهورية، وقد بلغ المستفيدون من المبادرة 2,726,708 مستفيدين منذ انطلاقها في يونيو 2023 حتى ديسمبر 2023.

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المرأة المصرية: تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو ٢٨ مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية، وبحلول عام 2022، أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 23 مليونا و906 آلاف و809 سيدات، ضمن المبادرة.