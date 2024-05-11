"السياحة": إطلاق تأشيرة متعددة الدخول طويلة الأجل (سارية لمدة 5 سنوات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال أيام سوق السفر العربي 2024 (ATM)، عدة لقاءات رسمية ومهنية مع عدد من مسؤولي الهيئات السياحية ومنظمي الرحلات ومسؤولي بعض شركات الطيران والسياحة العربية والدولية، والتسويق الإلكترونية، وشركات حجز إلكتروني من عدد من الدول والأسواق المستهدفة وشركات العلاقات العامة المتخصصة في تنظيم فعاليات موجهة للمهنيين بالإضافة إلى لقاءات عدد من مسؤولي عدد من الشركات المتخصصة في سياحة الحوافز وحفلات الزفاف، ومسؤولي عدد من شركات السياحة العاملة في المملكة العربية السعودية في ملف الحج والعمرة؛ لبحث سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وتناولت هذه اللقاءات، حسب بيان الوزارة، اليوم السبت، بحث آليات التعاون لتنمية الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق المستهدفة؛ لا سيما من السوق العربية.

وتم استعراض المؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري وما تشهده من نمو في أعداد السائحين الوافدين من الأسواق السياحية المختلفة، بالإضافة إلى استعراض الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والمنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها الوزارة؛ لما يتمتع المقصد السياحي المصري من ميزة تنافسية كبيرة بها.

وتم استعراض تفاصيل برنامج تحفيز الطيران الحالي والذي تم مد العمل به حتى 29 أكتوبر المقبل، مع إجراء بعض التعديلات عليه، والذي يهدف إلى تشجيع تسيير المزيد من رحلات الطيران؛ مما يسهم في زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة، وتم دعوة شركات الطيران بالاستفادة من هذا البرنامج.

وتطرقت اللقاءات إلى الحديث عما يتم من أعمال تطوير في البنية التحتية؛ والتي من بينها إنشاء مطارات جديدة، مثل مطار العلمين الدولي، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمدينة شرم الشيخ وزيادة عدد الرحلات الأسبوعية إليها، والعمل على جعل الموسم السياحي يمتد لموسم الشتاء ولا يقتصر فقط على موسم الصيف؛ لا سيما من المملكة العربية السعودية لمدينتي شرم الشيخ والعلمين الجديدة.

وتم بحث سبل التعاون لتنفيذ حملات ترويجية مشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري وتنظيم زيارات تعريفية للمدونين والمؤثرين وممثلي وسائل الإعلام بالتعاون مع شركات الطيران والسياحة ومنظمي الرحلات، بالإضافة إلى الحديث عن التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرات السياحية لدخول مصر لمختلف الجنسيات؛ بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين للمقصد السياحي المصري، والتي من بينها أنه يمكن لمواطني عدد من الدول الذين يحملون إقامة سارية في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة الدخول السياحية عند الوصول بالمنافذ المصرية، بالإضافة إلى قيام الدولة المصرية بإطلاق تأشيرة متعددة الدخول طويلة الأجل سارية لمدة 5 سنوات، والتي يمكن الحصول عليها من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم.

وتناولت هذه اللقاءات أيضاً الحديثَ عن منتج "العمرة بلس" الذي تستهدفه الوزارة والذي تستطيع شركات السياحة من خلاله تنظيم برامج سياحية تتيح للمعتمرين من مختلف الدول زيارة مصر بصفة عامة والمواقع الأثرية بها بصفة خاصة، تزامناً مع وجودهم بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة؛ سواء قبل أو بعد الانتهاء منها، كما تم الإشارة إلى المواقع التي يمكن إدراجها في البرنامج السياحي المقترح لمنتج "العمرة بلس."

وأشاد مسؤولو شركات السياحة العاملة في المملكة العربية السعودية في ملف الحج والعمرة، بهذا المنتج؛ معربين عن استعدادهم للتعاون مع نظرائهم للترويج لهذا المنتج وجذب السياحة من خلاله.

وتمت الإشارة إلى إمكانات ومقومات مصر لجذب سياحة الحوافز والمؤتمرات (MICE) وقدرتها على استضافة وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات، حيث إنه من بين هذه المقومات وجود العديد من القاعات المؤهلة والجاهزة لإقامة المؤتمرات والاجتماعات بها؛ لا سيما بمدينتي شرم الشيخ والقاهرة وفي الفنادق المختلفة.

وخلال الحديث مع مسؤولي شركات السياحة ومنظمي الرحلات، تمت الإشارة إلى تأكيد الوزارة أهمية التعامل مع شركات سياحة مصرية مرخصة والتي تقوم بتقديم برامجها السياحية وتنفيذها بشكل مهني متميز؛ بما يضمن حصول السائح على ما وُعد من خدمات سياحية وعلى منتج سياحي يلبي طلباته ورغباته السياحية، كما تم الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد الموسم السياحي الصيفي إقبالاً كبيراً من السوق العربية على زيارة المقاصد السياحية المصرية، لا سيما الساحل الشمالي وشرم الشيخ.

وتم الاستماع، بالنسبة إلى شركات التسويق الإلكتروني، إلى كل ما هو جديد في عالم التسويق الإلكتروني والسياحة الإلكترونية وكيفية التعاون مع الهيئة لتطوير الجهود التسويقية الإلكترونية لمصر في الأسواق السياحية المختلفة والإمكانات والخطوات التي يمكن تنفيذها لتحقيق هذا الهدف.

وثمَّن مسؤولو شركات الطيران والسياحة ومنظمو الرحلات كلَّ ما تم عرضه؛ لا سيما ثقتهم في المقصد السياحي المصري كمقصد سياحي مهم واستعدادهم لتعزيز التعاون لزيادة حجم تعاملهم بالمقصد السياحي المصري، وتنظيم مزيد من البرامج السياحية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتم أيضاً عقد لقاءات رسمية مع مسؤولي كل من هيئة تنشيط السياحة الأردنية والهيئة السعودية للسياحة؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون للترويج للمقصد السياحي المصري، حيث تم بحث إطلاق برامج ترويجية مشتركة بين مصر وهذه الدول.

يُذكر أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، شاركت في سوق السفر العربي 2024 (ATM) في نسخته الـ31 الذي عُقد بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، بجناح تبلغ مساحته 720 مترًا مربعًا بمشاركة 35 شركة سياحة و25 منشأة فندقية من مختلف المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى شركتَي إير كايرو، ونسمة للطيران، كما جاء تصميم الجناح معبراً عن المزج بين الأصالة التاريخية والحداثة مع مزيد من الرفاهية داخل أجنحة العارضين.

اقرأ أيضًا:

أقل من شهر.. 16 صورة ترصد آخر تفاصيل استعدادات الجيزة لافتتاح محطات مترو الخط الثالث للركاب

الافتتاح في هذا الموعد.. صور محطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق بالجيزة

أرصفة ومساحات خضراء.. محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال محطة مترو جامعة الدول العربية