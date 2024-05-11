شكرا لقرائتكم خبر عن قرض بمليون جنيه من بنك ناصر لشراء سيارة.. اعرف قيمة الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك على توفير العديد من الخدمات لعملاء البنك، وكذلك التمويلات الشخصية لموظفي الهيئات الحكومية وأصحاب المعاشات وكبري شركات القطاع الخاص وموظفي البنوك الأخرى بشروط ميسرة.

وتبلغ قيمة الفائدة حوالى 17% خلال مدة السداد إلى 5 سنوات، بينما تصل قيمة الفائدة إلى 19% في حال زيادة مدة السداد عن 5 سنوات مع تحويل الراتب أو القسط الشهري على البنك أو السداد النقدي لموظفي البنوك الأخرى، وألا يقل سن العميل عن 21 عاما ولا يتجاوز 60 عاما عند نهاية مدة التمويل، ويكون الحد الأدنى للراتب الشهري 2500 جنيه، والحد الأقصى للتمويل مليون جنيه، كما يقدم البنك بجانب التمويلات النقدية تمويل شراء السيارات بنفس محددات وضمانات التمويلات النقدية بحد أقصى مليون جنيه بشروط ميسرة، ويتم المنح بالعائد السنوي المعمول به بالبنك.

وتتضمن المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق حديث، خطاب معتمد من جهة العمل، موضحا به قيمة الدخل الشهري وتعهد جهة العمل بتحويل قيمة الراتب أو القسط الشهري.