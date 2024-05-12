شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين: يجب إنقاذ إسرائيل من نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، إنهم وصلتهم شهادة جديدة من أحد المحتجزين تظهر الحالة المزرية لهم، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضافوا: "إذا أردنا إنقاذ المحتجزين فعلينا إنقاذ إسرائيل من نتنياهو أولا"، مشيرين إلى أن نتنياهو يقود إسرائيل إلى فشل كامل ولا توجد استراتيجية واضحة للحرب حتى الآن.

وذكرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن حكومة نتنياهو تخلت عن المحتجزين وتركتهم يموتون، مشددين: "لن نوقف مظاهراتنا حتى يعود جميع المحتجزين إلينا بخير".