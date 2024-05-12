شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا أجواء حارة نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه شقيقه الأمير القائد جوهر عز الدين، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و "مفضل محمد" ممثل السلطان بالقاهرة. قال مصدر رفيع المستوى: مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". مصدر رفيع المستوى: مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بغزة قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما هى الاهتمام بالصناعة وتعميق المنتج المحلى، موضحا أن مصنع سانبيور" بالعاشر من رمضان" عالمى بكل المقاييس وعلى أعلى مستوى عالمى وينتج لجميع الأسماء العالمية. مدبولى: رسالة الرئيس السيسى دائما هى الاهتمام بالصناعة وتعميق المنتج المحلى

الرئيس السيسى يؤكد حرص الدولة على الاستمرار فى مسار التنمية بكافة أنحاء البلادمصر والأردن والإمارات ينفذون عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة

استمرارا للجهود المضنية التى تبذلها الدولة المصرية الداعمة للشعب الفلسطينى الشقيق، والتعاون مع كافة الأطراف والقوى الدولية لنزع فتيل الأزمة الراهنة والوصول إلى هدنة شاملة داخل قطاع غزة لإنهاء المأساه الإنسانية شديدة الصعوبة التى يواجهها المواطنين الفلسطينين بقطاع غزة .

ينشر ”الخليج 365”، فيديو يرصد حركة نزوح واسعة لآلاف الفلسطينيين من وسط رفح جنوبي غزة إلى غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما هى الاهتمام بالصناعة وتعميق المنتج المحلى، موضحا أن مصنع سانبيور" بالعاشر من رمضان" عالمى بكل المقاييس وعلى أعلى مستوى عالمى وينتج لجميع الأسماء العالمية. وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بمدينة العاشر من رمضان، أن هذا المصنع لم يكن متواجد منذ عامين ولكن مع الاهتمام بالصناعة أصبح متواجد، والمكون المحلى أكثر من 75%، موضحا أن مصر كانت تستورد موبايلات بأكثر من مليار ونصف دولار سنوياً، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات لمصانع السيارات، ومتوقع أول خطوط إنتاج للسيارات عام 2025، وأن فاتورة مصر لاستيراد السيارات كانت أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً. أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية - رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية توجيهات إلى اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بتقديم كافة أنواع الدعم و المساندة للشعب الفلسطينى الشقيق فى هذه الأزمة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية . وزير التموين: إطلاق 7 قوافل مساعدات لغزة تحمل 615 طناً قالت مصادر قناة القاهرة الإخبارية، إن محور فيلادلفيا هو طريق ضمن أراضي قطاع غزة، وسمي بهذا الاسم عقب توقيع اتفاق أوسلو وقبل دخول أبو عمار إلى غزة. مصادر القاهرة الإخبارية: محور فيلادلفيا هو طريق ضمن أراضي قطاع غزة

أتاحت المدارس الفنية أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية 2024، حيث يمكن للطلاب الحصول على بطاقات أرقام الجلوس مدون فيها اسم اللجنة التي يؤدى فيها الطالب الاختبارات، من المدرسة المقيد فيها، حيث طالبت المدارس الطلاب بالحضور للحصول على بطاقات أرقام الجلوس استعدادا للامتحانات التي تنطلق 25 مايو الجارى.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل،10 سيارات كهربائية ( تاكسى ) مقرر تشغيلها تجريبيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 كمرحلة أولى من إجمالى 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيله اتباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع ( 60 سيارة شيفروليه بولت – و 85 سيارة MG4 ) لخدمة المواطنين والمترديين على العاصمة، الكهربائية المزمع تشغيلها بأعلى مستوى لأمان الركاب حيث أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى إتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الإتحاد العربى ( سوبر جيت ) بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو إنبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب .

الأرض تشهد أقوى عاصفة مغناطسية منذ 21 عاما .. اعرف التفاصيل قال الدكتور محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولى، إنه صور قبل قليل الشمس باستخدام مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، وتبين من الصورة البقعة الشمسية العملاقة التي تسببت بأقوى عاصفة مغناطيسية على الأرض منذ 21 سنة، كما تظهر الصورة الثانية ألسنة اللهب العملاقة المنطلقة من الشمس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. طقس غد.. أجواء حارة نهارا ونشاط رياح بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 29 درجة الأرض تشهد أقوى عاصفة مغناطسية منذ 21 عاما .. اعرف التفاصيل

حركة نزوح واسعة لآلاف الفلسطينيين من وسط رفح جنوب غزة لغرب مدينة دير البلحمدبولى: زيارات للمصانع الفترة المقبلة.. ودخول أول خطوط إنتاج للسيارات 2025المدارس تتيح أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية استعدادا لامتحانات 2024وزير النقل: تشغيل التاكسى الكهربائى الأربعاء المقبل بالعاصمة الإدارية