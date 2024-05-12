شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ حقوق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن جميع المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى كل ماتراه مناسبا فى التعامل مع الأزمة الحالية، وضد الاستفزاز الإسرائيلى، الذى يهدد استقرار المنطقة بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن المصريين جميعا على ثقة كاملة فى قدرة القيادة السياسية والجيش المصرى العظيم، فى حماية أمننا القومى وصون كل شبر من ترابنا الوطنى .

وأدان خلف الزناتى، العدوان الإسرائيلي الوحشي على رفح الفلسطينية وسقوط عدد كبير من الشهداء الفسطينيين، نتيجة تكثيف الاحتلال الإسرائيلى من عدوانه خلال الساعات الماضية ضد المدنيين فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، كما أدان الصمت الدولى على تهديد إسرائيل لاستقرار المنطقة.

ودعا نقيب المعلمين إلى تشكيل تجمع دولي لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة ورفح الفلسطينية، مؤكدا أن المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد الفلسطينيين وخاصة جنوب غزة فى رفح الفلسطينية تشكل إبادة جماعية واضحة ضد كل الأعراف والقوانين الدولية .

ولفت إلى أن إسرائيل تستهدف المدنيين عمدا، وهو ما يؤكده تزايد أعداد الضحايا المدنيين بشكل مرعب، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، قائلا: إن الأفعال الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى غزة ورفح الفلسطينية، تسعى بشكل واضح لنزوحهم خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية ، وهو مالن تسمح به مصر .